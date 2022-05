La Generalitat ultima un recurs contra l'ordre del TSJC d'aplicar el 25% de castellà

Reunió extraordinària amb les conselleries afectades

Missatge de tranquil·litat al professorat

L'ordre del(TSJC), que dona quinze dies per aplicar la sentència de liquida la immersió lingüística , va agafar el Govern i el Parlament sense una resposta legal per fer-hi front . El conseller d'Educació,, va anunciar un recurs per mirar de guanyar temps mentre s'accelera el decret que pretén potenciar el català a les aules i lla modificació de la, acordada entre encallada al Parlament pels dubtes dels de Carles Puigdemont , i entre crides a aconseguiren un àmbit sensible com el del català a l'escola.La qüestió s'ha abordat a la reunió de Govern d'aquest dimarts. La portaveu,, ha refermat el compromís de l'executiu en el model d'immersió i ha carregat contra les ingerències dels jutges a l'escola. El Govern presentarà recurs de reposició contra una interlocutòria que, segons l'executiu, està "fora de lloc". Plaja ha recordat que dos magistrats han emès vot particular. El proper pas, doncs, serà. "S'esgotaran totes les vies jurídiques", ha deixat clar la portaveu. Segons el Govern, la justícia espanyol fa la feina a aquells que volen "afeblir el català". "El català és la llengua vehicular de l'escola i el Govern té el ferm compromís que a les escoles catalanes es farà més català que abans de la sentència", ha afirmat.També s'ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a tot el professorat i que continuïn treballant com fins ara. "Se'ls donaran les eines necessàries per treballar amb llibertat. "El Departament és el responsable jurídic d'assumir la responsabilitat última de la persecució contra l'escola catalana", ha afirmat. Plaja ha assegurat que el Govern treballa perquè el curs vinent hi hagi "més català" i s'està treballant en un pla de xoc en aquest sentit. "El Govern treballa per reforçar el model d'escola catalana i això s'ha d'aconseguir amb consens pedagògic, social i polític", ha reblat la portaveu.I què s'està fent perquè es faci més català a l'escola ara que no pas abans de la sentència del 25%? "El català és la llengua vehicular i el Departament d'Educació té com a prioritat reforçar el model d'escola catalana", ha remarcat Plaja. S'ha començat a fer un pilotatge a diversos centres i un pla d'impuls del català arreu del país. Per això calen indicadors i un diagnòstic de la situació arreu del país. "Un cop se sàpiga l'estat del català, s'elaboraran actuacions formatives adaptades a les realitats dels centres", ha afirmat. Això passa, entre d'altres, per sensibilitzar la comunitat educativa sobre l'ús del català, formació del personal, activitats per les famílies, lleure educatiu en català, etc.El president de la Generalitat,, ha reunit a primera hora a la Casa dels Canonges el vicepresident,, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, i les conselleres, per afrontar l'ordre sobre el 25% de castellà, tal com ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'ACN fonts de Palau. La reunió ha durat una hora i s'ha produït abans del consell executiu ordinari de cada dimarts. Aragonès ha reunit així els departaments més directament implicats amb el tema. Cambray va anunciar ahir que el Govern recorrerà l'"aberrant" interlocutòria del TSJC.Aragonès va fer una crida ahir a la "màxima unitat" per "articular totes les eines per protegir el model lingüístic" de l'escola catalana. "Ara més que mai cal consens i sumar forces; un tribunal continua entestat a determinar com s'ha d'educar i com han d'aprendre els alumnes de les", va remarcar en una piulada. El president també assegura que el Govern "protegirà" els directors dels centres educatius "per defensar un model que s'ha demostrat pedagògicament eficaç i socialment integrador". "", va exigir a través de Twitter.Poc després de l'ordre del TSJC, Cambray va anunciar que el Departament esgotarà la via judicial amb la presentació dels recursos que siguin necessaris i va enviar un missatge de "tranquil·litat" al professorat . "Els mestres no han de canviar res", va dir. Els serveis jurídics de la Generalitat preparen un recurs de reposició davant d'una interlocutòria que ha titllat d'"aberració" perquè legitima l'per reclamar l'execució de la sentència. A més, Cambray ha assenyalat que el fet que hi hagidenota fins a quin punt és controvertida la interlocutòria, que exigeix al Departament una instrucció perquè tots els centres imparteixin en castellà una assignatura troncal, a més de l'específica de llengua castellana.

