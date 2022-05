Mor tirotejat Adreian Payne, exjugador de l'NBA i l'Eurolliga, de 31 anys

, ha mort tirotejat aquest dilluns de matinada -en horari local- a Orlando (Estats Units). Segons les primeres informacions policials que han transgredit en els mitjans nord-americans, les forces de l'ordreimplicat en un incident produït a la una de la matinada.Payne,, va ser un dels líders més ben valorats pels estudiants del college i, allà, es va convertir en una estrella. Anys més tard tot això s'ensorraria en ser acusat d'un escàndol sexual que s'hauria produït el 2010, durant el seu primer any a la universitat de Michigan.Escollit entre les primeres posicions del draft de 2014,La seva etapa a l'NBA no va ser gaire prolífica, encara que va deixar diversos moments de qualitat que recordaven a la seva etapa de Michigan, va decidir marxar a Europa.Més tard va marxar a la lliga de bàsquet xinesa fins acabar a l'ASVEL Villeurbanne per la temporada 2019-2020.Sense trobar un equip estable, Payne va jugar a Turquía i a Itàlia, on residia actualment. El nor-americà va aconseguir títols a França, a la lliga italiana i a Grècia. Molts dels seus antics companys a l'NBA i als equips del continent europeu han volgut tenir un record per a Payne. La policia d'Orlando segueix investigant els fets i les circumstàncies del tiroteig.

