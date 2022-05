Junqueras reclama «garanties» a Sánchez perquè l'espionatge «no es repeteixi»

El president, ha exigit "garanties" a Pedro Sánchez perquè l'espionatge del qual han estat víctimes una seixantena de persones vinculades a l'independentisme. El líder republicà, en una entrevista a El País, situa aquesta exigència com un requisit imprescindible "si el govern espanyol vol refer la confiança amb el català".Junqueras, però,, però sí que creu que "algú ha d'assumir responsabilitats" en un escàndol d'espionatge que pot tenir com a víctimes, també, el president del govern espanyol, la ministra de Defensa i l'exministra d'Assumptes Exteriors.El líder d'ERC confia en el fet que la reunió que Sánchez va plantejar al president Pere Aragonès "serveixi per garantir la transparència" requerida i així poder "establir una assumpció de responsabilitats". Tot i això, subratlla que la Comissió de Secrets no serà suficient perquè l'Estat doni les explicacions que ERC considera oportunes.que no permetin donar les explicacions a l'opinió pública. S'hauran de donar en un altre context més ampli", ha subratllat.Finalment, Junqueras ha respost a les crítiques a Junts per Catalunya i la CUP pel suport d'ERC al govern de Pedro Sánchez:Si el govern pren decisions favorables a la ciutadania, coincidirem". Una d'aquestes decisions favorables, ha subratllat, "és saber que no t'estan espiant".

