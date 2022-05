Girona torna a vetar la cerimònia dels Premis Princesa on ha d'assistir la casa reial

Elsa es tornaran a entregar, per tercer any consecutiu, a. L'acte de lliurament se celebrarà entre finals de juny i principis de juliol a la capital catalana després queTal com han confirmat a El Mundo fonts oficials de la fundació, no hi ha cap espai privat on acollir l'entrega dels guardons i la família reial no pot accedir a l'auditori municipal pel veto del consistori, dirigit per Marta Madrenas, de Junts. De fet, des delqueels, tot i ser la ciutat que dona nom al segon títol de la princesa Elionor.El 2018 l'acte es va celebrar a, ja que l'Ajuntament de Girona va assegurar que no donaria permís a la casa reial per fer actes a la ciutat, després del discurs de Felip VI el 3 d'octubre del 2017. Ja des del, amb la pausa del 2020 per la pandèmia de la Covid, els premis s'entreguen aAquest dimarts 10 de maig la Fundació Princesa de Girona anunciarà el. Felip VI no hi serà, però s'emetrà un vídeo gravat on ho comunicarà. "", han assegurat fonts de la casa reial a El Mundo, que ha confirmat l'entrega a la capital catalana.

