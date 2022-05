Codis per saber si ens espien el mòbil: funcionen de veritat?

Missatge de WhatsApp viral amb codis per detectar l'espionatge

Eli l'ús deper espiar els telèfons mòbils de polítics, advocats, periodistes i membres de la societat civil ha posat en alerta la societat. A WhatsApp s'ha fet viral un missatge que explica alguns codis que, suposadament, ajuden a detectar siS'hi veuen reflectits alguns codis concrets. Un, el, per saber si tenim les trucades desviades a un altre telèfon; el, per saber si ens llegeixen els missatges; i el, per saber si han fet un intent d'intromissió al nostre dispositiu. Segons detalla el missatge, només és necessari teclejar el codi, trucar i activar-los per obtenir la informació.Realment funcionen? Segons expliquen a Catalunya Ràdio, el primer- funciona per als clients dei serveix per sabera un altre terminal quan el teu estào fora de cobertura. Els usuaris poden comprovar-ho fàcilment introduint el codi. Altres companyies permeten saber aquesta informació, però amb altres codis.El codi, en el cas de Movistar i Orange també, per saber si tenim les, tant amb el telèfon apagat com amb elen correcte funcionament. Així, el missatge viral no és cert, ja que no alerta de cap intent d'intrusió.Un altre truc que detalla el missatge és utilitzar l'-un número que identifica el nostre mòbil i és diferent de qualsevol altre- per saber si ens han espiat el telèfon. És cert que teclejant el codi *#06# pots saber quin és l'IMEI del teu telèfon, però no que el total de "0" finals detallin si t'espien o no.Les maneres d'entrar que hem detectat fins ara són l'email, els SMS, el número de telèfon o trucades perdudes de WhatsApp", ha explicat a Catalunya Ràdio el director general de l'empresa de ciberseguretat Andubay,Hi ha un darrer codi que també apareix al missatge, el. Detallen que aquest serveix per, però no és ben bé cert. En el cas de Movistar, Orange i Vodafone, el codi real per aquesta funció és el ##002#, i en altres companyies canvia.

