«024», el telèfon per prevenir els suïcidis

El Ministeri de Sanitat ha presentat aquest dimarts elamb l'objectiu d'ajudar les persones que tinguin una conducta. Sota el lemael servei es posarà en marxa aquest dimarts i serà gratuït 24 hores al dia cada dia de l'any."No s'ha de deixar sol ningú.ha assegurat Dolors López, autora del llibre Te nombro durant la presentació d'aquest dimarts, acompanyada de la ministra de Sanitat,. En l'acte també hi han assistit el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo; la subdirectora de l'Àrea de Coneixement de Salut de Creu Roja, Fátima Cabello, i el president de la Confederació Salut Mental Espanya, Nel González.Darias ha assegurat que el projecte ajudarà moltes persones i ha celebrat que s'hagi posat en marxa una demanda social "a què s'ha donat una resposta ràpida i rugent, tal com demana la realitat". Així mateix, la ministra de Sanitat ha lamentat que"L'objectiu és, que és una amenaça silenciada des de fa molt temps i que s'ha vist exacerbada per la pandèmia.", ha precisat.El telèfon 024 vol eliminar l'estigma i ser unaper aquelles persones a qui el patiment els porta al límit de les seves forces", ha dit Darias. Durant la intervenció ha assegurat que el"està molt avançat" i s'analitzarà aquest dimecres al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.Aquest nou servei oferiràaixí com la delsi propers, que seran atesos per un equip multidisciplinari. El personal que atendrà les trucades alertarà els serveis d'emergència per evitar el suïcidi en els casos d'alt risc.

