La combinació d'alguns medicaments per a la tensió i ibuprofèn pot danyar els ronyons

Les persones que prenen un(RSA) per lahan d'anar amb compte si prenen també. Així ho revela una nova investigació de la Universitat de Waterloo, al Canadà.Es tracta d'uns medicaments que es recepten a les persones amb hipertensió i els comercialitzen diverses marques farmacèutiques. Els investigadors van utilitzar assajos farmacològics simulats per ordinadors per modelar les interaccions dels tres fàrmacs -els dos contra la hipertensió i l'ibuprofèn- i quinAlguns pacients amb determinats perfils mèdics poden patir unadonada la combinació dels fàrmacs, que en alguns casos pot acabar sent. "No és que tots els que prenen aquesta combinació de fàrmacs tindran problemes, però la investigació mostra que és un problema suficient per a tenir precaució", adverteix la responsable de la investigació, Anita Layton.Els assajos de fàrmacs simulats per ordinador poden produir ràpidament resultats que tardarien molt més als assajos clínics amb humans. Layton i el seu equip utilitzen les matemàtiques i la informàtica per donar als metges un avantatge en qüestions com les complicacions dels medicaments.La investigació, en aquest cas, també pot dirigir-se directament a les moltes persones que prenen medicaments per la hipertensió i que poden recórrer a un analgèsic amb ibuprofèn sense pensar-ho. "Els diürètics són una família de fàrmacs que fan que el cos retingui menys aigua.", assegura Layton.

