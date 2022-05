Retiren del mercat 14 xocolatines Kinder per possible salmonel·losi

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha emès una nova alerta a petició de la Xarxa d'Alertes Alimentàries Europea. En aquest cas, els productes afectats són diversesTal com informen les autoritats, aquests dolçoshan provocaten alguns països europeus i, per tant, demanen no consumir-ne, ja que poden expandir el brot. A més, també demanenal punt on s'hagin comprat.Concretament, els 14 productes retirats del mercat són, independentment del lot i de la data de caducitat que tinguin, els següents elaborats a la fàbrica de Kinder a Arlon (Bèlgica):46 g, Kinder Schokobons 125 g, Kinder Schokobons 200 g, Kinder Schokobons 225 g, Kinder Schokobons 500 g,200 g,100 g,100 g,100 g,100 g,de 6 unitats edició133 g, Kinder Happy Moments 191 g,L'AESAN demana que, en cas d'haver consumit algun d'aquests productes i presentar símptomes compatibles amb la-com ara diarrea o vòmits-, anar a un centre de salut. Aquests símptomes poden anar acompanyats de

