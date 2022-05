Agents de la Guàrdia Urbana portaran càmeres a l'uniforme per enregistrar incidents

Lautilitzarà des del proper dimecres 11 de maig 43per enregistrar incidents delictius. La finalitat, segons ha explicat el cos, és donar seguretat jurídica tant als agents com a les persones que són detingudes o interpel·lades per la policia. El tinent d'alcaldia de Seguretat,, ha recordat que era una petició dels propis agents.seran pels efectius de Ciutat Vella, Trànsit i la unitat de reforços i emergències. Les imatges, que es podran fer servir en un judici o per denunciar una mala praxis policial, estaran encriptades i s'enviaran automàticament a un núvol, on les supervisarà la comissió de videovigilància de Catalunya. Cap agent les podrà modificar.Després d'un projecte pilot fet al 2019 amb vuit càmeres de diferents models, l'Ajuntament de Barcelonadel model seleccionat, la càmera BV 400 de la companyia nord-americana VAMA, per tal que el proper dimecres dia 11 ja les puguin utilitzar diversos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.Les càmeres es desplegaranUna primera que comença dimecres en la que només portaran càmeres els comandaments i en la que es posaran en circulació 43 equips de gravació per tres unitats concretes: Ciutat Vella, Trànsit i la unitat de reforços i emergències., desplegarà la resta de les 150 càmeres i en proporcionarà a 18 unitats operatives, 10 de les quals correspondran als 10 districtes de la ciutat.La decisió de les unitats que les rebran abans ha estat per una qüestió de major necessitat, segons ha explicat en roda de premsa el tinent d'alcaldia de seguretat, Albert Batlle, quesón els que s'enfronten a situacions més difícils i que els de trànsit les necessiten pel fet de ser policia judicial. "La incorporació de les càmeres és molt important per nosaltres", ha explicat en roda de premsa l'intendent major del cos,que ha afegit que la decisió es pren per guanyar "en transparència i seguretat jurídica".Velázquez, ha senyalat també queDe fet, el protocol establert indica que només es podrà activar en els supòsits de desordres públics, delicte flagrant, perill per l'agent o per un ciutadà o quan es doni un risc concret per a la seguretat pública com la utilització de la força física, una intimidació amb arma de foc o arma blanca o accions tumultuàries on no es pot procedir a la detenció. Com a exemple, Velázquez ha concretat que si es donai quan arriben els agents el delicte s'està produint, el policia que porti la càmera l'hauria d'encendre.Seran els agents els que activaran la càmera quan ho considerin, però estan obligats a fer-ho si es dona un dels escenaris previstos en el protocol. En tot cas, després de cada actuació hauran de justificar perquè l'han encès o perquè no ho han fet.Els agents la portaran a l'armilla, a l'alçada del pit, i l'encendran prement un botó. Com a regla general, el protocol diu que s'ha d'avisar a la persona gravada de l'inici de la gravació però no cal si la urgència o altres circumstàncies ho impedeixen.La càmera està sempre gravant, tot i que no emmagatzema res fins que es prem el botó de gravar. Així, quan es premi el botó, es recuperaran els 30 s egons previs, amb"Volem que aquest pas es faci amb totes les garanties, que sigui respectuós amb el dret a la intimitat i amb el compliment de la legalitat", ha manifestat Albert Batlle.Un cop s'hagin gravat les imatges, aquestes-a un espai de la xarxa- on seran visionades i supervisades perla comissió de videovigilància de Catalunya i per membres de l'administració de seguretat de l'Ajuntament. Les imatges estaran encriptades i l'agent que les enregistri no hi tindrà cap mena d'accés. Quan torni a la comissaria, els vídeos s'enviaran directament als organismes de control.Velázquez ha precisat que del visionat d'aquestes imatges,policial, es pot derivar la situació a Assumptes Interns per si cal depurar responsabilitats. Els vídeos també podrien ser utilitzats com a proba en un judici i, si és així, es conservaran. Si no, s'esborraran al cap de tres mesos.però haurà de ser o bé amb el permís de l'ocupant o bé en cas de delicte flagrant.Fonts de la Guàrdia Urbana confien en que això rebaixi els índexs de criminalitat. "El que hem vist durant el pilot és que quan algú està violent i li dius que l'estàs gravant, a", afirma un inspector del cos. El cost que ha tingut pel consistori l'adquisició dels equips de gravació ha estat de 380.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor