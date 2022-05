Europa accepta que Espanya i Portugal limitin el preu del gas

Així ho ha avançat el primer ministre portuguès, Antonio Costa, i han confirmat fonts del govern espanyol. Els dos països ja treballen per poderal Consell de Ministres respectiu."Avui mateix la Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta portuguesa i espanyola per evitar la contaminació del preu de l'electricitat per la pujada del gas.", ha afirmat Costa des d'Estrasburg, segons EFE.El president portuguès ha assegurat quei que "faran tot el possible per". De fet, el govern espanyol demà té Consell de Ministres com és habitual els dimarts i a Portugal faran un consell extraordinari "per aprovar aquesta mesura i que entri simultàniament en vigor a tota la península Ibèrica", ha informat Costa.El pacte polític que van tancar Espanya i Portugal amb l'executiu comunitari preveia unque estigui en vigor els pròxims 12 mesos. El preu inicial del gas se situaria en 40 euros per aconseguir una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor