Neix a la Terra Alta la primera comunitat energètica gestionada per la ciutadania

La, el, a la Terra Alta, han presentat la primera, emplaçada al Pinell de Brai, en format cooperatiu i gestionat per la ciutadania de tot Catalunya. Es tracta d’uninnovador,compartit pel veïnat del municipi del Pinell de Brai.Laproduirà llum mitjançant la teulada del pavelló municipal. Directament d'aquesta instal·lació es podran connectar els diferents veïns i veïnes que formen part del projecte, reduint així els imports de les seves factures de la llum i consumint energia generada des del mateix municipi."Aquesta nova forma de produir electricitat quilòmetre zero i organitzar-se mitjançant la ciutadania constitueix un primer pas cap a un, i que no sigui a costa dels recursos naturals ni els valors paisatgístics d'un territori davant l'oligopoli de les grans companyies elèctriques, i els preus abusius de la factura de la llum, és necessària l'organització popular per crear alternatives al sistema consumista actual", han declarat les tres entitats impulsores del projecte.Solbrai neix amb la voluntat de replicar el model de comunitat energètica arreu dels pobles, sigui entre comunitats de veïns o en projectes participats des dels mateixos Ajuntaments. Aquesta cooperativa vol recuperar el, onretorna l'essència i els lligams de

