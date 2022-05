El Parlament celebra el Dia d'Europa alertant de l'auge de l'extrema dreta

Elha commemorat el Dia d'Europa recordant el perill que representaha celebrat l'acte davant del monument als voluntaris catalans morts en defensa de la llibertat, al Parc de la Ciutadella, la presidenta, junt amb els presidents de l'del franquisme,, i de l', ha defensat el "deure de denunciar les guerres i les seves conseqüències en totes les formes que tenen, les visibles de manera immediata i les més invisibles i de manera soterrada i constant". "També la repressió que les acompanyen per als vençuts com nosaltres sabem massa bé", ha conclòs.Carles Vallejo s'ha referit a la realitat d'una extrema dreta, mentre que Raül Valls ha insistit que les forces d'ultradreta estan "normalitzant els vells discursos dels enfrontaments i agitant de nou odis irracionals". Valls també ha fet referència a, que ha qualificat de "guerra expansionista". En aquest sentit, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assenyalat que celebrar aquest acte amb la guerra a Ucraïna oberta "és especialment colpidor".Vallejo ha reivindicat la importància de l'acte commemoratiu i la defensa dels valors de la victòria del 1945 sobre l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista. "Avui, 77 anys després d'aquell, es fa més necessari que mai aixecar els valors de la victòria que avui commemorem: un món en pau, sense desigualtats, on es respectin els drets humans, on el conflictes es resolguin amb el diàleg i les condicions de vida i treball siguin dignes", ha dit. Per la seva banda, Valls també ha defensat la lluita pels. "Davant de tot plegat, commemorem i recordem, però cada cop tenim menys a celebrar i més a treballar. No deixem que tornin a guanyar els enemics de la pau i de la humanitat", ha afegit.

