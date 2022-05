El PSC confia que la trobada entre Sánchez i Aragonès es produeixi «el més aviat possible»

Elconfia que la trobada entre el president del govern espanyol,, i el president de la Generalitat,, es produeixi "". La viceprimera secretària d'Organització del PSC,, ha assegurat que "" i que es produeixi aquesta reunió per abordar l'. Però també han insistit a reclamar a Aragonès que convoqui la taula de partits.El posicionament dels socialistes catalans a favor d'una cimera entre Sánchez i Aragonès s'ha produït poc després quehagi advertit que no seria suficient un eventual cessament de la directora del, per reconduir la relació amb la Moncloa. Els republicans consideren que cal que rodin caps polítics. "", el de la ministra de Defensa, Així ho ha especificat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta , en roda de premsa aquest dilluns. Vilalta ha afegit que, a més de depurar responsabilitats per l'escàndol de l'espionatge, calen explicacions públiques del president del govern espanyol i transparència sobre el cas. A hores d'ara,per a la trobada cara a cara reclamada pel president de la Generalitat.En la compareixença d'avui, el PSC també ha demanat "" per aconseguir unade Catalunya i l'Aragó per als El govern aragonès va rebutjar la nova proposta del COE . "Encara hi ha marge per a la negociació", ha defensat Moret.Els socialistes insisteixen que els Jocs Olímpics d'Hivern serien "" per a Catalunya i per al Pirineu. I que una candidatura conjunta amb l'Aragó "". "Encara hi ha marge per a la negociació, esperem que s'arribi a acords i que es pugui fer una candidatura conjunta, perquè beneficiaria a tothom", ha remarcat Moret. "", ha afegit.

