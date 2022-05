Puigdemont es va reunir amb un suposat emissari de Putin el dia abans de la DUI

El Periodico cada temporada mes i més Opiaci-lerrouxista ideal per "intelectuales i apoliticos light" de dretes i esquerres també

El Sr. Puigdemont va aconseguir un relatiu èxit diplomàtic entrevistant-se amb algú que és conseller a la Duma i molt pròxim al Sr. Putin. Informant del Cas dels Catalans. Allò que és realment ridícul és que se li entreguin les Claus de Oro de Madri, al president Putin i després diguin que "esta looco" boix (segons com dansa el pomer al vent). No es això realment ridícul i sense cap mena de dubte impresentable? Com que el rei vagi de vil xarlatà de fira de burros, i demani a la SEAT a Her Otto iIvan Dos, "que se vaya pa Madri la SEA?". No és això de venedors de fireta? I la Sra. ministra de l'exèrcit parlant pels colzes i descosits com una verdolaga de com desballestar democràcies? I no és ridícul el que feu alguns casernaris a sou d'en C. Baena, com un Al Capone Pagan gàngsters per insultar els nostres polítics i a nos? És això un país serio? Potser amb el "Consell per la República" el vent ens anirà altre cop a favor de la República Catalana. I per cert, el Sr. Putin ha actuat com un pare que resguarda el seu país i població, d'una amenaça nuclear volent instal·lar missis nuclear apunta'n a cuitats russes. Aneu a Mèxic a instal·lar míssils nuclears Xinesos, apuntant a ciutats als EUA i ja beureu el que us passarà per terroristes.