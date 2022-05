ERC reclama, «com a mínim», la dimissió de Robles per reconduir la relació amb Sánchez

El cas Borràs, "vinculat a la corrupció"

ERC avisa que no seria suficient un eventual cessament de la directora del CNI, per reconduir la relació amb la Moncloa. Els republicans consideren que cal que rodin caps polítics . "Com a mínim", el de la ministra de Defensa,. Així ho ha especificat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha afegit que a més de depurar responsabilitats per l'escàndol de l'espionatge calen explicacions públiques del president del govern espanyol,, i transparència sobre el cas. A hores d'ara, continua sense una possible data per a la trobada cara a cara reclamada pel president de la Generalitat,, a qui el CNI ha admès haver espiat amb autorització judicial.Els d'no circumscriuen la petició de dimissió de Robles només al fet d'haver promogut o permès l'espionatge, sinó "sobretot" a la justificació "flagrant" que públicament n'ha fet utilitzant "el mateix discurs" que Vox . "En seu parlamentària va justificar que ens mereixíem l'espionatge per ser independentistes i, per tant, la vulneració de drets en nom del govern espanyol", ha subratllat Vilalta. La dirigent republicana ha afegit que la seva formació considera la falta de resposta de la Moncloa suposa transmetre que està disposada "a carregar-se la democràcia per defensar la unitat d'Espanya".Vilalta ha insistit que "més que independentista" el seu partiti ha subratllat que en un Estat que "es pretengui democràtic" no es pot produir un espionatge massiu i que no plegui ningú. ERC considera que és necessària unaentre Aragonès i Sánchez per obtenir explicacions sobre el cas, però ha advertit que "no serà suficient" si no s'acompanya de dimissions i. "Una foto no tancarà la carpeta d'aquest escàndol", ha insistit tot puntualitzant que ja han passat tres setmanes des de la revelació del cas i que cada dia que passa l'escàndol "és més gran".Al carrer Calàbria no hi ha cap intenció de disminuir la pressió sobre Sánchez, que consideren que ha de moure fitxa si vol reprendre la via negociada amb la Generalitat. ", les explicacions i les garanties que això no es tornarà a produir mai més", ha sentenciat. Vilalta també ha explicat que s'han negat a lliurar els mòbils al CNI perquè revisin si van ser espiats., ha dit.A mesura que el calendari avança, ERC no ha pres una decisió sobre com es posicionarà quan se li obri judici oral a la presidenta del Parlament,. En tot cas, en la mateixa línia que ha defensat aquest cap de setmana la secretària general dels republicans, Marta Rovira , Vilalta ha afirmat que "la seva causa no és comparable a la dels perseguits i represaliats" per organitzar l'1-O perquè és per "mala praxi" al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i "vinculada al. També ha assegurat que, quan arribi el moment, analitzaran la situació i intentaran acordar un posicionament amb la resta de formacions independentistes. La dirigent republicana ha afegit que hi ha un "acarnissament" sobre Borràs "per ser qui és", però que davant d'una acusació "vinculada a la corrupció" el projecte col·lectiu "ha de passar per davant".Pel que fa a l'acord per protegir la immersió, que ha embarrancat al Parlament , Vilalta ha defensat que és "imprescindible i urgent" modificar la llei de política lingüística i ha assegurat que, malgrat els tres ajornaments per portar-lo a votació del ple, les converses avancen "positivament". En tot cas, ha llançat un missatge a Junts, que és qui no acaba de resoldre com tornar-se a sumar a l'entesa que va signar també el PSC i els comuns: "Seria irresponsable que".

