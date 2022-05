El jutge absol Errejón de la suposada agressió a un veí de Madrid

El jutjat d'instrucció 16 de Madridde Més País al Congrésd'un delicte lleu de lesions per haver donat suposadament una puntada de peu a un home. La sentència conclou que, després de la prova practicada en el judici, no ha quedat acreditat que Errejón ho fes.El denunciantla nit del 2 de maig de 2021 quan caminava pel centre de Madrid després que el diputat es negués a fer-se una fotografia amb el denunciant. La sentència apunta quei la prova practicada "no ha evidenciat com es van produir els fets". A més, els informes mèdics tampoc acrediten l'agressió.

