Canvien de nom 21 estacions de Rodalies, Metro, FGC i Tram

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Segons l'entitat, es vol facilitar viatjar en el transport públic "donant més sentit a la xarxa" i evitar confusions en estacions on cada servei tenia un nom diferent. Aquest és el principal punt del canvi de noms d'aquestes dues desenes d'estacions.Ara bé, l'ATM assegura que aquesta nova nomenclatura tambéDes de l'entitat afirmen que han tingut en compte les necessitats veïnals, locals i per part de les administracions municipals. Els canvis es posaran en marxa de manera gradual, encara sense una data concreta per a cadascuna de les 21 estacions. Aquests són tots els canvis:(abans Sant Andreu Arenal / Fabra i Puig) - Rodalies i Metro (L1)(abans Sant Andreu Arenal pel tren) - Rodalies i Metro (L1)(abans Clot / Clot-Aragó) - Rodalies i Metro (L1, L2)(abans Torré Baró pel tren) - Rodalies i Metro (L11)(abans Martorell pel trel) - FGC i Rodalies(abans Terrassa pel tren) - Rodalies i FGC(Metro L1, abans Bellvitge)(Rodalies, abans Bellvitge)(FGC, abans Rubí)(Rodalies, abans Rubí)(FGC, abans Sant Cugat)(Rodalies, abans Sant Cugat)(Rodalies, abans Santa Perpètua de Mogoda)(Rodalies, nova estació)(Metro L3, abans Drassanes)(Metro L3, abans Vall Hebron)(Metro L4, abans Llucmajor)(Metro L5, abans Congrés)(Tram, abans Wellington)

