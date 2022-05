Crítiques a Rosalía pel seu perillós mètode per aprimar-se

Esos plásticos tienen hasta nombre: “trajesauna”

Podían haberlo llamado “traje EPI completo”. También sudábamos lo más grande debajo de ellos y he visto a+de una compañera desmayarse por llevarlo. Nada recomendable.



Ah, y en cuanto bebías volvías a recuperar los gramos perdidos. pic.twitter.com/K2MuaSm5Oi — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) May 8, 2022

És habitual que els cantants, actors i celebritats famoses pengin a les xarxes la seva preparació abans d'assistir a un gran esdeveniment. Dilluns passat, 2 de maig, es va celebrar laals Estats Units ihi estava convidada.", va escriure la cantant en una publicació al seu Instagram on es podien veure diverses fotografies. Hi sortia ella, en una. A les primeres imatges Rosalía surt somrient, però al final del carrusel es veu com està suant. L'objectiu de la sauna,, es compleix i s'incrementa gràcies als plàstics.La, però, és un. Així ho alerten alguns usuaris als comentaris de la publicació. Fins i tot el compte de Twitterha fet una piulada denunciant el mètode, que titlla d'""."Rosalía, seguir la gran idea de Kim Kardashian de posar-se en una sauna a 80° envoltada de plàstic per 'aprimar-se' és una imprudència que no aprimar", explica l'infermer que gestiona el compte,. A més, el sanitari ha afegit que és unaja que "et". "Una Saunamami no fa això", ha conclòs bromejant amb el títol del darrer disc de la cantant, Motomami.Es tracta del mètode batejat com a "", que fa un efecte similar als EPI, explica Castiñeira en una segona piulada. L'infermer afegeix que ha vist alguna companya de feina. "I", escriu.

