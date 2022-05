El Govern reclama a Europa la prohibició «dràstica» de Pegasus

▶ #Consellera @_VictoriaAlsina: “No ens podem imaginar un futur d’#Europa sense parlar de drets civils i polítics. No ens podem imaginar un futur en què softwares com #Pegasus no siguin dràsticament prohibits. Europa no pot ser només una potència econòmica” pic.twitter.com/7qUt5Ck7oU — Govern. Generalitat (@govern) May 9, 2022

"No ens podem imaginar un futur d'Europa en el qual softwares comno siguin prohibits". Aquest és un dels missatges que ha verbalitzat aquest dilluns la consellera d'Acció Exterior,, en la celebració delal Palau de la. En un moment de màxima tensió entre el Govern i la Moncloa per la vigilància telemàtica a desenes de dirigents independentistes, Alsina també ha aprofitat per lamentar que no s'hagi acceptat el català com a llengua oficial a les institucions comunitàries i que no existeixi un mecanisme de claredat que permeti l'autodeterminació dels pobles. "En política no hi ha res més contraproduent que generar expectatives i no satisfer-les", ha ressaltat la consellera. El president de la Generalitat,, ha refermat el compromís amb el projecte de la(UE) i ha reclamat treballar per defensar la pau a Ucraïna com a via per encarar el futur del continent.Aragonès ha volgut reafirmar l'de Catalunya i del Govern. "És la manera que tenim per superar la conflictivitat de la història del nostre continent, i tenir un futur de pau i prosperitat", ha assenyalat el president de la Generalitat. "Tenim voluntat de participar en el futur compartit d'Europa i que hi hagi un progrés que arribi a tothom", ha institit. Aquesta "esperança", ha dit, va acompanyada d'un "fort compromís" amb la construcció europea. "Tenim l'experiència d'una societat global que la vol compartir amb tothom", ha apuntat el president, que ha recordat que el català es parla a quatre estats europeus. Pel que fa a l'economia, ha indicat que cal prendre "decisions" per dependre menys de, en la línia de contribuir a la "llibertat" d'"El present ha de ser dels joves", ha assenyalat Aragonès, que ha situat aquesta peça com a clau. "En aquest compromís, tots els joves hi tenen un paper destacadíssim, fent les preguntes i qüestionant allò que les generacions precedents no ens hem atrevit a qüestionar", ha remarcat el president de la Generalitat, que ha situat com a "necessari" un "futur millor". Això, ara,. "Sense pau, no ens podem imaginar un futur de progrés i de benestar. Per això ens hem d'enfortir, per donar les respostes adequades per garantir la pau i prendre decisions sense condicionants externs", ha remarcat.El futur de la nació catalana, ha dit, passa per un caràcter "obert" en el marc de la "realitat europea". "Celebrem les iniciatives de les institucions europees per acostar el projecte als joves", ha indicat. En l'acte, que a partir d'ara se celebrarà cada any al Palau de la Generalitat -una nova efemèride per commemorar, com també passarà amb l'aniversari de la proclamació de ladel 1936-, hi han participat representants de diverses escoles catalanes escollides com a ambaixadores del projecte europeu. La celebració s'ha tancat amb l'Himne de l'Alegria, emblema musical comunitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor