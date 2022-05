La Generalitat rebaixarà les taxes universitàries per sota dels 20 euros per crèdit

Els preus de tots els graus universitaris i màsters que habiliten per exercir una professió costarana Catalunya, per primera vegada en deu anys. Més concretament, entre. Així ho ha explicat la consellera de Recerca i Universitats,, que ha recordat que és el tercer any consecutiu que es rebaixen els imports. Els estudiants s'estalviaranel curs 2022-23. Es tracta d'una proposta, que es presentarà davant les diferents comissions del, previ a la seva tramitació per a ser aprovada el juliol.Fins al moment, existeixen tres nivells d'experimentalitat dels graus, amb tres preus diferents. Ara, s'agruparà els d'-medicina, infermeria i les enginyeries- i-biotecnologia, belles arts, disseny digital i altres-, amb un preu de. Això suposarà un. Elsper a l'exercici d'una professió -de formació del professorat de secundària, d'advocacia o d'arquitectura- costaran el mateix que aquests. Els graus d'experimentalitat baixa (17,69 euros) i la resta de màsters oficials (27,67 euros) mantindran els seus preus.Geis ha defensat que la rebaixa esdevé "un pas més cap a la igualtat d'oportunitats", amb l'equiparació dels preus dels crèdits de tots els graus i màsters en 17 euros el curs 2025-26 a l'horitzó., ha dit. Tanmateix, ha assegurat que la Generalitat assumirà tots els costos, al voltant de, i que els centres universitaris no en notaran l'impacte. El propòsit d'Universitats és arribar als 1.300 milions d'euros de finançament.El Departament de Recerca i Universitats preveu que la mesura també afavorirà els estudiants de les famílies en situacions econòmiques més vulnerables. Lespermetran optar a preus per crèdit inferiors a 6 euros en els graus universitaris i de menys de 15 euros en els màsters que habiliten l'exercici professional. La beca diferencia els beneficiaris en dos trams. "Aquests estudiants es beneficiaran d'una bonificació dels preus públics universitaris d'", ha celebrat la consellera.La mesura s'emmarca en el. Gemma Geis s'ha congratulat per haver "complert" amb el Pla de Govern de l'actual legislatura -pel que fa a la rebaixa de les taxes universitàries- i haver-se avançat als objectius fixats en la proposició de llei aprovada recentment pel Parlament.

