Sànchez insta Borràs i Turull a pactar per garantir el «futur» de Junts

El secretari general de Junts,, ha instat aquest dillunsa arribar a un acord de cara a la nova direcció del partit per garantir-ne el "futur". "Tots tenim idees diferents. El problema és tenir capacitat o incapacitat de concertar les coses bàsiques que ens uneixen. Si no fem això, si l'àmplia família de Junts no concerta el mínim comú múltiple,", ha apuntat en una entrevista al programa El Món a RAC1 en la qual ha demanat "lleialtat de grup" dins l'equip que surti elegit per governar la formació després del seu adeu de la secretaria general i de la renúncia dea revalidar-ne la presidència.Pel que fa al Catalangate, l'encara secretari general de Junts ha indicat que és "impossible" que el president del govern espanyol,, no conegués l'espionatge a dirigents independentistes, i ha indicat que, en cas que no sabés res, hauria de dimitir. Sànchez ha ressaltat que la vigilància telemàticaentre les files de Junts, i que per això han estat tan escèptics amb els pactes amb el PSOE i la col·laboració amb el govern espanyol al. Sànchez ha apuntat que aquesta reflexió ja es va traslladar a ERC, però que els republicans no van modificar la reflexió basada en pactar amb els socialistes a canvi de laTanmateix, el secretari general dºe Junts ha justificat que es mantingui el pacte amb el PSC a la, rubricat el juliol del 2019 amb l'aval de. "La presidenta de la Diputació no està al darrere de l'espionatge", ha ressaltat Sànchez, en referència al paper de. Sànchez, en tot cas, ha apuntat que aquest acord es va fer "al marge" de la seva opinió, perquè estava a. "ERC i els comuns demanaven que els regaléssim el govern de la Diputació sense que hi entréssim, perquè els comuns no ens ho volien", ha apuntat el dirigent del partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor