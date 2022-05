Putin justifica la invasió d'Ucraïna i diu que «l'horror d'una nova guerra mundial» no s'ha de repetir

Zelenski recorda que Ucraïna ja es va imposar al nazisme

El president de Rússia,, ha justificat aquest dilluns lai ha assegurat que el seu país "ha patit una acció de guerra i ha pres la decisió de respondre-hi". Ho ha dit en el seudurant la desfilada militar que commemora el, el 9 de maig del 1945. En una de les frases més rellevants del seu discurs, el president rus ha assegurat que. Una indicació que el Kremlin ha volgut rebaixar la tensió a la comunitat internacional. El cert és que Moscou no ha assolit sotmetre la resistència ucraïnesa abans del 9 de maig, una data amb molta significació per al poble rus.El líder del Kremlin ha intentat presentar la invasió com unde Rússia. Segons ell, "el bloc de l'OTAN ha llançat una guerra contra nosaltres, estava preparant una operació de càstig al Donbass per envair el nostre territori històric, inclosa Crimea". Davant aquesta "amenaça", Rússia es va veure obligada a defensar-se i "donar un cop preventiu a l'agressió". Així, la invasió d'Ucraïna va ser una accióPutin ha assegurat quequan Rússia ha proposat establir un nou sistema de seguretat a Europa: "Han volgut travessar les nostres fronteres". El president rus ha acusat els Estats Units de, l'argument que repeteix el Kremlin per justificar l'agressió a Kíiv. Putin ha repetit el que han estat els seus arguments des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, tot assegurant que les tropes russes, comparant en diversos moments l'acció militar russa amb la que van fer els soldats de l'URSS contra la invasió alemanya.El líder rus ha fet una defensa de "l'amor per la pàtria, la fe i els valors tradicionals" que, en la seva opinió, Occcident ha oblidat fruit de la seva "degradació moral". "El nostre objectiu sempre serà la", ha proclamat Putin, que ha afirmat que els soldats russos actuen per "salvar els nostres", en al·lusió a la població russòfona a l'est d'Ucraïna. Putin ha conclòs la seva intervenció amb els crits habituals en aquesta commemoració:Sobre les paraules de Putin, tan important era el que podia dir com el que no ha dit, finalment. S'haviaamb un possible anunci del president rus que servís per declarar formalment la guerra a Ucraïna. Cal recordar que, des de l'inici de la invasió, el Kremlin ha repetit que la missió militar russa era una. D'aquesta manera, Moscou delimita l'abast del conflicte.El 9 de maig és una data amb una, i sol ser un dia aprofitat sempre pel règim de Putin per refermar els missatges patriòtics del nacionalisme rus, i la solidesa del potencial del país i del seu règim. La celebració d'aquest any s'ha produït en plena ofensiva russa sobre Ucraïna.El president ucraïnès,, també ha enviat un missatge a Moscou aquest dilluns. Ha avisat Putin que Ucraïna va guanyar contra el nazisme i que "" ho farà també contra la invasió russa. En una declaració coincidint amb el Dia de la Victòria, Zelenski ha remarcat que "" i que el país no cedirà "ni un tros" de la seva història. "No deixarem que ningú s'apropiï d'aquesta victòria", ha assegurat el Zelenski.​​​​​

