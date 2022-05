Descobreixen un error monumental a la nova pel·lícula de Marvel

me when i’m a 200 million dollar movie https://t.co/KOdIyXqAS0 pic.twitter.com/2G7Izd78YX — kate’s bush (@iamkatesbush) April 29, 2022

ja triomfa a les sales de cinema de tot el món, en la darrera pel·lícula de Marvel del seu univers particular. La promoció del film ha estat gegant, amb una gran expectació generada pels espectadors,Diversos fans entusiastes han descobert un error (monumental, després de la milionària inversió de la companyia en aquesta pel·lícula) en una de les escenes del film.Entre els múltiples clips i peces promocionals que amb motiu de l'estrena de la cinta dirigida perha llançat Marvel Studios, un de només onze segons de durada ha cridat l'atenció. Un breu vídeo en què fans del personatge han trobat un hilarant error de continuïtat. Aquesta escena protagonitzada per Benedict Cumberbatch, mostra el mestre de les arts místiques lluitant contra una criatura amb l'aspecte d'un pop gegant en un concorregut carrer de la ciutat de Nova York. Mentre combat el monstre, es pot veure un extra amb un abric i sostenint una bossa, queque, com era d'esperar, els seguidors de la Casa de les Idees no han deixat passar l'oportunitat de comentar a les xarxes socials, després que una usuària se n'adonés. Tot i aquest "error", diversos seguidors de la filmografia de Sam Raimi, director de la pel·lícula, recorden que aquest inusual moment "ja va passar als films d'Spider-Man originals".

