Brutal agressió al metro: a cops de porra contra els vigilants de seguretat

Elshan detingut una dona després de protagonitzar diumenge al matí una brutal agressió contra un vigilant de seguretat, a lade. L'incident es va produir a les vuit del matí d'aquest diumenge,quan dues persones intentaven obstruir les portes d'un dels vagons del metre per impedir que el comboi seguís la seva ruta.Davant d'aquest fet,, notant que les dues persones estaven en evident estat ebri. La parella de la dona ha respost amb violència i els dos agents de seguretat han intentat reduir-lo., com es veu en les imatges, i ha començat a colpejar-lo amb vehemència.Diversos usuaris del metro han enregistrat les imatges, que han estat molt útils per als Mossos d'Esquadra per poder aclarir els fets.i entre els dos han esperat a l'arribada de la policia catalana. Se l'acusa d'un delicte de lesions i l'home ha quedat investigat pels Mossos. Els dos vigilants de seguretat han estat atesos per serveis mèdics. Un d'ells, el que va rebre els cops de porra,

