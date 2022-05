"Right now you are the best player in the world." @AlexZverev with high praise for @alcarazcarlos03 in Madrid. #MMOPEN pic.twitter.com/JtRbwAlcYZ — Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022

La històrica victòria deal torneigde tenis ha deixat instants per al record. El jove murcià, de només 19 anys, ha aconseguit la victòria de la competició madrilenya, el seu segon Masters 1000 de la seva carrera, gràcies a un huracà de joc quei, ahir, en una ràpida final,Aquest últim, admirador de la feina d'Alcaraz amb tan poca edat, va voler tenir unes sentides paraules per al jove tenista, que ja forma part de l'elit dels 10 millors jugadors del planeta.va reconèixer Zverev ahir, en el seu discurs per recollir el segon premi. "Ja ens guanyes tenint només 5 cinc anys.Guanyaràs aquest torneig moltes vegades. És genial veure algú com tu", va afirmar l'alemany, amb un Alcaraz visiblement emocionat aplaudint les paraules de l'actual número 3 del planeta.Alcaraz ja és el 6è millor jugador del món. Per davant té encara sis jugadors, tres dels quals ha aconseguit eliminar en el torneig de Madrid. Ara per ara només li queden per superar(2), ja que a(4) el va vèncer a la final de Miami i al. Les gestes d'Alcaraz ja es comparen amb la carrera de Rafael Nadal quan era jove. L'objectiu, ara, els Grand Slams. "Estic preparat", va admetre en roda de premsa.

