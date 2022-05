El dia que el CE Sabadell quasi tenyeix de blanc-i-blau el Johan Cruyff

El rètol a l'entrada del partit Foto: FCB

La derrota que va viure el Barça contra l'de Frankfurt a l'encara és ben vigent. Una eliminatòria que va ser més dolorosa per la imatge que els i les aficionades culers tenen gravada a la retina: una marea blanca que envaïa les graderies del Camp Nou . Amb l'experiència del ja viscut, les oficines del club van decidirpel partit que es disputava aquest dissabte a l'estadi Johan Cruyff:. L'equip presidit per Joan Laporta va posar a la venda nomésPerò el club del Vallès Occidental no es rendiria tan fàcilment. Amb el lema "Tenyim el Johan, comptem amb tu" i els hashtags #AmbUnParell, #5000Arlequinats,al recinte de Sant Joan Despí, amb capacitat per a 6.000 persones.El dia del partit es calcula que van ser. Encara que el club havia pres la mesura de reduir el nombre total d'entrades que donava als blanc-i-blaus, els aficionats. Això sí, a l'entrada del Johann si podria veure un gran rètol on es llegia: "a l'afició visitant". I tot i que el Barça ja havia avisat d'aquesta mesura abans del partit, a la porta del recinte, no van ser poques les situacions de tensió i polèmica viscudes entre els seguidors del Sabadell i la seguretat de l'estadi, que els va obligar a treure's les samarretes i bufandes o bé donar-los-hi la volta.Així, els blanc-i-blaus es van fer sentir tant a la prèvia com durant el partit, en un duel en què, a banda de fora del camp, dins també

