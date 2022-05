82 detinguts en una macrooperació estatal contra el tràfic de vehicles robats

Laha detingutper pertinença a organització criminal, estafa, alçament de béns, falsedat documental, extorsió i blanqueig de capitals en el marc d'una macrooperació contra el. Els arrestats formaven part d'un grup que operava arreu de l'Estat i que contractava empreses de lloguer o rènting d'automòbils per després falsificar-ne la documentació i acabar-los robant. En total, s'han recuperat, entre els quals cotxes d'alta gamma i tractocamions, més de, documentació i elements per falsificar-la.Segons ha informat el cos, l'organització teniasisi creava empreses fictícies per poder arribar a aquests vehicles. Un cop els aconseguien, els posaven a la venda tant a Espanya com a l'estranger. La Policia Nacional estima enque s'ha comès.La investigació va començar el febrer de 2021 quan es va detectar un vehicle amb documentació falsificada a la frontera eslovena. Pocs dies després, es va localitzar una altra persona que pretenia creuar la mateixa frontera amb un vehicle similar, juntament amb la documentació de compravenda falsificada i a nom d'una empresa.Per fer arribar els automòbils fins allà, el grup aconseguia queels ajudessin a fer ela canvi d'una compensació econòmica. Dins de l'organització, a més, hi havia unaque permetia que unes persones es dediquessin a l'obtenció dels vehicles, unes altres els introduissin al mercat legal i unes altres s'encarreguessin de les gestions i de la burocràcia.

