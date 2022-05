Altres notícies que et poden interessar

Sorpresa la que s'han endut els veïns de, ara refugiats a les estacions dede la capital ucraïnesa. La guerra no dona treva i cada dia són nombrosos els bombardeigs i els atacs de les tropes russes al país veí. No obstant això, el, i el guitarrista,, han ofert un petitals seus residents.Convidats pel president, Volodímir Zelenski, els músics no han dubtat en traslladar-se a la capital d'aquest país devastat per la guerra per mostrar la sevaUn clam per laal qual s'hi han sumat alguns els integrants del grup ucraïnèsper cantar una reinterpretació del temaperò amb el missatge perquè hom es quedi al costat d'Ucraïna.​​​​​

