Dos ferits en un apunyalament al centre de Reus

Dues persones han resultat, una d'elles de, en unamb arma blanca al centre de. Els fets han passat cap a dos quarts de sis de la matinada d'aquest diumenge quan s'hauria originat unantre joves.La trifulga ha anat pujant de to i ha acabat amb cops de puny, puntades de peu i dos ferits per arma blanca per. El ferit més greu ha estat traslladat pel SEM a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i l'altre al Sant Joan de Reus.Els fets han passat al carrer Raval de Robuster, a l'altura de la. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació de l'incident i busquen ara els responsables de l'apunyalament.

