Tenir més amics et fa viure més i millor

"L'amistat és el més necessari de la vida; sense amics ningú voldria viure" amb aquesta fraseja deixava clar que l'amistat és important per a viure. Ara, però, un estudi de la Universitat deha conclòs que tenir un bon cercle d'amics no només et fa sersinó que proporcionai et permet viure més anys.Laés la més llarga que s'ha fet mai sobre aquesta temàtica i ha durat. El catedràtic de psiquiatria que la lidera,ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que "tenir bons amics fa que visquem més temps i endarrereix les malalties de".En aquest sentit, el catedràtic explica que no hi ha und'amistats i que això depèn del tipus de persona. Per exemple, una persona tímida potser amb un o dos amics en té prou, mentre que algú que és extrovertit en necessitarà més. Waldinger també destaca que a banda dels amics també ens ajuden aquelles persones que sense conèixeri posa l'exemple d'un treballador d'un supermercat.En canvi, lesprodueixen l'efecte contrari i ens deterioren la salut per culpa de l'estrés que ens generen. Finalment, l'expert apunta que de l'estudi també se'n desprèn que és tan important conservar les amistats al llarg del temps com

