Una altra Marató de rècord: Adane i Dekebo guanyen i fixen noves marques a Barcelona

Una Marató especial

La Marató de Barcelona torna a. Aquesta vegada els encarregats d'establir noves marques han estat els atletes etíopsen categoria masculina, ien la femenina. Lade la cursa ha aplegat uns-2.000 dones-, que han sortit a córrer a les 8:00 hores d'aquest diumenge sobre l'habitual circuit urbà de la capital catalana, de 42 quilòmetres.Els atletes etíops han ofert tot un recital als aficionats de la Marató. En, fins al quilòmetre 40, el kenià Mike Boit corria en solitari. Però des d'aleshores, els tres atletes que el seguien per darrere, l'han sobrepassat i han aconseguit fer-se amb el. En segona posició, ha quedat, i. Aquestes han estat les paraules del guanyador, Adane, en acabar: "Estava convençut que podia guanyar aquí. Ahir havíem estat repassant el rècord i em vaig convèncer que el podria aconseguir. Estic molt content i crec que és un circuit ideal per a fer marca aquí a Barcelona", Yihuniligne Adane ha parat el crono, Kosgeil.Al festival dels esportistes etíops s'ha sumat, de 29 anys,, on va batre la seva millor marca personal, de 2.27:36. Dekebode la guanyadora de la darrera edició de la Marató de Barcelona, Tadu Teshome, que també va ser de rècord. Les seves compatriotes Kumela (2.25:00) i Zenebu Fikadu (2.25:11) han completat el podi. Dekebo ha definit així les sensacions després de la cursa: "Estic molt feliç. He entrenat moltíssim des que vaig guanyar l'any passat a Sant Sebastià. He fet el meu millor temps personal i em sento molt feliç. Gràcies a les bones condicions climatològiques a Barcelona, he pogut aconseguir el meu objectiu. M'ha enamorat el circuit". La temperatura avui a la ciutat durant la competició ha estat de 15 graus i d'una humitat del 57%.Pel que fa als atletes de l'Estat, en categoria masculina destaca el valencià, que ha quedat enamb una marca de 2.26:20. I la catalanaamb un registre de 2.56:39.Enguany, també s'ha celebrat una, de 10 quilòmetres, per recaptar fons per Ucraïna. L'esdeveniment, que ha comptat amb la col·laboració de la, ha reunit a quasi-un 45% de dones-. La victòria se l'ha endut Adrián Guirado, en categoria masculina (31:08), i Txell Jarque, en femenina (36:05). I el més important: s'ha recaptat un total de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor