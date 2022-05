Mor als 47 anys José Luis Losa, guanyador de «Supervivientes» i concursant de «MasterChef»

, conegut per haver participat a4 i a l'edició de 2017 de, ha estat trobat mort a la seva casa de la localitat de(Albacete). Ha donat a conèixer la seva defunció el programa de Telecinco Dissabte Deluxe. Les, ara per ara,Nascut el, José Luis Losa era, de professió,que va voler provar noves experiències i es va apuntar al càsting de MasterChef 4, del 2016. Finalment, va aconseguir entrar-hi i, en poc temps,amb el seu carisma i sentit de l'humor. Una connexió, i habilitat per la cuina, que li va valdre el lloc de. Losa va continuar vinculat a la televisió, aquesta vegada, però, de la mà de La Fábrica de la tele, que li va proposar participar a Supervivientes l'any 2017 i de nou va enamorar al públic. Tant, que va ser el, competint amb rivals de la talla mediàtica d'Alba Carrillo, Laura Matamoros o Iván González.El mes de febrer d'aquest 2022, José Luis Losa va viure un tràgic succés:, Inma Simarro,. A l'Inma els espectadors la coneixien de sobres, perquè ella era qui el defensava a plató mentre concursava a Supervivientes. Això va deixar molt tocat d'ànims a Losa, que el mes d'abril visitava Sálvame per recordar l'Inma: "L'única paraula que em passa pel cap és que és molt injust. Tenia 48 anys", explicava. "Estàvem molt units, ho fèiem tot junts.", relatava, compungit Losa.Malgrat la seva bona experiència pels realities, també va tenir algun. Enguany, a través de les seves xarxes socials,: un curs d'especialització de dos mesos al Basque Culinary Center. “El premi per quedar tercer mai me'l van donar ni vaig poder reclamar res de res i, a sobre,, sense descomptar impostos. Els vaig dir que un jutge ho decidiria”, relatava Llosa, que va fer seu un premi brut de 200.000 euros.Amb Supervivientes també va tenir altres enganxades. Tampoc li agradava, per exemple, que uns concursants cobressin "20.000 euros a la setmana" i ell "1.000 euros" o que quan havia de lliurar el premi de guanyadora a Sofia Suescun, de l'edició de 2018, hagués d', sense que li paguessin el tren ni una habitació d'hotel. Malgrat tot, Losa sempre va dir que amb qui tenia un "molt mal gust de boca" era amb la productora i no pas amb els presentadors o gran part de l'equip del programa, "que no tenien culpa".José Luis Losa deixa, amb la seva mort,-com informa El Digital de Albacete- i tota una vida al davant. L'Ajuntament de Munera ha decretatoficial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor