Els diners que cal tenir a casa per a una emergència, segons el Banc d'Espanya

Moltes persones poden preferir guardar una part dels seusa casa en comptes del banc. Pel motiu que sigui, prefereixen tenir-lo a mà en efectiu que haver de recórrer a la targeta de crèdit. No hi ha un mínim que es pugui tenir a casa, sempre que s'hagi obtingut d'una manera legal, però elha recomanat uns valors en cas que hi hagi una emergència.Així doncs, segons relata l'autoritat monetària de l'Estat, si es vol tenir efectiu a casa cal comptar amb els diners per cobrir les. Per això, cal tenir en comptecom l'habitatge, l'alimentació o el transport, i, per tant, segons la persona o la família aquesta xifra pot patir variacions.El mateix Banc d'Espanya explica que pagar amb diners en efectiu pot ser útil perquè facilita les operacions a aquelles persones que no tenen un. En els últims anys, però, la banca digital ha tingut un creixement important, i cada cop es paga més, no només amb, sinó que també amb un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor