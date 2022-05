Tardes passades per aigua: mig Catalunya, en previsió de pluges

Les tardes d'aquest diumenge i demà dilluns es caracteritzaran per la formació de ruixats, preferentment a punts de la meitat nord del país.https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/NUwi7n5deM — Meteocat (@meteocat) May 8, 2022

El respir que havia donat el temps durant els últims dies acabarà aquest diumenge a la tarda. O almenys a gran part del territori català, que segons el, es troba en previsió de. Elspoden produir-se a la meitat nord del país durant les tardes d'aquest diumenge, però també del dilluns.En concret, en les pròximes hores els ruixats poden caure a lai el-acompanyats de tempesta-, a més del, el, la, el, el, el, eli el. Algunes zones del, deli de la demarcació depassaran la resta del dia entre núvols, que també poden deixar alguna pluja puntual.En tot cas, la previsió delés que s'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, cosa que ha fet que no s'activi cap avís per part de Protecció Civil. Pel que fa a la, pujarà de 2.000 fins a 2.300 metres.De cara a l'inici de la setmana, el transcurs del dia serà similar. El matí serà de sol i alguns núvols a tot el país, però de cara a la tarda les pluges es tornaran a produir a les mateixes comarques que al diumenge, i també amb una afectació al, al, a l', a l'i a la. De cara al dimarts, però, la previsió és que hi hagi una millora de la situació meteorològica.

