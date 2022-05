La cançó d'amor a una barcelonina que s'ha fet banda sonora a TikTok

de l'artista californiàés unaPerò no a la ciutat, com es podria sospitar en donar un simple cop d'ull a TikTok. Si no a una noia, també de l'assolellada Califòrnia, que s'ha mudat a viure a la capital catalana. Kagen li dedica un tema per dir-li que la troba a faltar i enumera un seguit de, la principal: que la ciutat l'abraça i que sap que "no tornarà mai".El jove cantant, amb una melodia del tot enganxosa, explica que, mentre en Jonah plora la seva absència a milers de quilòmetres. Un dels vídeos que ha penjat l'artista a TikTok per promocionar el tema té quasii s'ha viralitzat tant que els clips dels internautes que han sorgit a partir de la cançó són difícils de calcular. El que potser no s'esperava Kagen és que la seva cançó d'amor a una noia acabaria convertint-se en laEls seguidors de la xarxa social han fet servir el tema per penjar vídeos i fotos dels seus. Entre les persones que s'han sumat a aquesta iniciativa, hi ha de tot.... Descobreixen al món els llocs que no et pots perdre de la ciutat comtal. Entre els més repetits, hi ha de tan emblemàtics com la Sagrada Família, la Barceloneta, el parc Güell i les terrasses, parcs i jardins de la ciutat.

