Un cotxe cau pel pati interior d'un aparcament a Barcelona

🚨 Actuem en un accident dins d'un aparcament, on un vehicle s'ha precipitat per un pati interior.



🚑 Els serveis sanitaris de #BombersBCN i el @semgencat hem atès al lloc a dues persones ferides, que més tard han estat traslladades a l'hospital. pic.twitter.com/hJUd4Acn7m — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) May 7, 2022

Accident en unde. Dues persones han quedat ferides després que elen el qual anaven s'hagi precipitat peld'un. Els fets han ocorregut durant el vespre d'aquest dissabte al carrerEl cos dede la capital catalana, que ha realitzat les labors d'assistència, han explicat que el vehicle ha caigut per un forat del pati interior per motius que encara s'investiguen. Segons relaten, el cotxe ha xocat contra la, que ha cedit, i s'ha precipitat dues plantes d'alçada del pàrquing.Pel que fa a l'estat de les persones que es trobaven dins el vehicle, han pogut sortir pel seu propi peu, però han patitmúltiples. Per aquest motiu, els serveis d'emergència els han traslladat fins al'

