Rovira, sobre Borràs: «Cal no exigir suport a cegues en nom de la repressió»

"Deslleialtat" de Junts

Crítiques al Consell per la República

La secretària general d'ERC,, creu que la presidenta del Parlament,, no pot "sacrificar" el moviment independentista: "Cal preservar el projecte col·lectiu i no exigir suport a cegues en nom de la", ha subratllat en una entrevista a l'ACN des de Ginebra -on està exiliada des de fa quatre anys-, sobre el cas que afecta Borràs, a qui el TSJC ha deixat a un pas del judici per "abusar" del seu càrrec a la ILC.Preguntada pel cas Borràs, Rovira opina que, quan un independentista té a sobre l'acusació per un "indici de", cal "aclarir" el cas i "no sacrificar tot el moviment independentista exigint-li suport a cegues". "És molt millor que s'aclareixin els fets tranquil·lament, netament, i si no ha passat res ja tornarà". En aquesta línia, la secretària general ha asseverat que, si la implicada fos ella o algú altre d'ERC, demanarien a aquesta persona que "aclarís els fets" i, després, ja retornaria si s'ha demostrat que no és culpable."Però demanar un esforç col·lectiu al moviment independentista de catalogar de repressió política una qüestió que no sabem què ha passat, dubtosa administrativament, em sembla que és un", ha argumentat. L'exdiputada recorda que ella ha hagut d'exigir a companys i companyes d'Esquerra que facin "un" per separar el moviment independentista per aclarir algunes situacions.A l'entrevista a l'ACN, Rovira interpel·la directament Borràs per apuntar que la presidenta del Parlament "ha d'assumir lade les seves accions, de la seva gestió i les seves peticions". "El moviment independentista no ha de carregar determinades coses sobre un projecte que és clarament col·lectiu, que s'ha de preservar", ha conclòs.La dirigent republicana també ha valorat el primer any delde. Rovira constata que l'executiu té molts objectius sectorials a la taula, i molts reptes conjunturals, provocats per la pandèmia i els "efectes devastadors" de la. En aquesta línia, l'exparlamentària considera que aquesta agenda "extraordinària" és la que ha d'afrontar la"en primer terme"."Es tracta d'una agenda molt conjuntural, i el Govern hauria d'estar més compactat que mai. I a vegades em costa de veure que això és així. Si tots assumíssim l'extraordinarietat de la situació, crec que no hi hauria deslleialtat possible", ha avisat. Rovira, però, no ha entrat en més detalls i no concreta en quins casos ha vist "" dea Palau. Sí que reclama que es faci "efectiu" el lema d'estar "al costat de la gent en situacions dificilíssimes", i que s'aparquin "tacticismes, partidismes i frivolitats". La secretària general republicana insisteix que ella treballa perquè les relacions entre ERC i Junts "siguin millors" i "sense malentesos", així com per recuperar els pactes de legislatura amb laLa número dos d'ERC també critica que eltingui una "agenda alternativa" i que "contraprogrami" activitats de la Generalitat. Rovira posa com a exemple la consulta "paral·lela" delsque vol promoure l'entitat que presideix Carles Puigdemont, oberta a tota la ciutadania catalana, abans que el Govern celebri la seva: "És una molt bona idea tenir un òrgan representatiu transversal i internacional. Però no entenem què pretén quan fa activitats pràcticament idèntiques o paral·leles a les del Govern".En aquesta línia, la dirigent d'ERC opina que el Consell no pot tenir una "mirada i agenda interna" a. Així mateix, Rovira constata que no hi ha capconjunt sobre com s'ha de reformular el Consell, un dels punts que consten al pacte designat entre ERC i Junts d'ara fa un any.

