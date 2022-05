Alba Barnusell: «A Catalunya és moment de guanyar en autofinançament, cultura i llengua»

"Crec que els canvis són de mirada i de fer, no d'accions concretes"

"Hem de veure com reorientem i ajustem despeses. Ho farem i ho explicarem"

"Estem en una bona ciutat, amable, amb oportunitats, equilibrada amb zones verdes i de vianants, i econòmicament preparada per fer un salt endavant"

"No té sentit que Barcelona implanti una estratègia sense tenir en compte els qui s'hi desplacen"

Fa una mica més d'un mes, Alba Barnusell assumia l'alcaldia de Granollers després de l'històric adéu de Josep Mayoral. Amb cert marge per fer un primer balanç, respon asobre com veu la ciutat, com afecta la guerra a Ucraïna i la crisi econòmica la capital del Vallès Oriental i quins camins creu que ha de seguir la localitat pel que fa als reptes del medi ambient, mobilitat o habitatge.- Com estava previst. Tot en marxa i la ciutat segueix endavant. Ha coincidit amb l'obertura que estem vivint per la millora de la pandèmia i, per tant, amb un esclat social, cultural i esportiu dels granollerins i granollerines.- Quan arriba el moment del traspàs jo ja portava temps amb Mayoral. Agafo el relleu seguint els seus passos i amb el mateix projecte de ciutat. Tenim uns compromisos adquirits l'any 2019. Tinc una nova manera de fer i una nova mirada, però és que som persones diferents. Ho afronto amb ganes i il·lusió.- Quan vas de número dos, i per tant ets tinent d'alcaldia, saps que en algun moment l'assumiràs en funcions o accidental, ja sigui per absència o vacances. Ja ho havia fet. I sabia que podia passar. Portàvem setmanes parlant-ne pels motius que ell ja va donar en roda premsa . Ho havíem treballat i era un tema que sempre està present en el meu imaginari. No va ser cap moment concret, però a inicis d'aquest anys ja em va explicar les circumstàncies.- L'agafo amb una ciutat i uns projectes ja en marxa. Però amb poc més de quatre setmanes ho hauria de dir la gent, si hi ha canvis. Crec que els canvis són de mirada i de fer, no d'accions concretes. Ja hi seran més endavant i ja es veuran resultats al carrer.- En un bon moment. I preparada pels reptes que ens venen i també pels moments incerts i complexes. Fa tres mesos sortíem d'una pandèmia i una crisi sanitària, social i econòmica, o almenys estàvem començant a saber com estabilitzar-ho. I ens trobem una guerra que afecta també a nivell local, amb uns augments dels preus i costos que notem tots. També les empreses. I l'Ajuntament, clar.- Hi ha un augment del preu dels materials que es nota en les obres que licitem. Això ens obliga a actuar i tenim la responsabilitat de fer-ho, tal i com vam fer en els moments més durs de la pandèmia. Els dos pròxims mesos haurem reorientar el pressupost i tenir en compte tots els elements que li comentava.- Ha pujat el cost en electricitat i consums, sí. Hem de veure com reorientem i ajustem despeses. Ho farem i ho explicarem. I, per exemple: si havíem d'arranjar tres places, haurem de plantejar fer-ho amb un calendari més espaiat. Per sort tenim un Ajuntament sanejat i ho podem afrontar tranquils. Però no podem ser aliens a la situació global.- Cal reajustar alguns programes i prioritats. El Pressupost és limitat, ho hem d'encaixar, però ja ho hem fet altres vegades.- Forma part del nostre dia a dia. Trepitjar carrer, construir amb la gent. La gent que et para pel carrer i et parla d'oportunitats i reptes. Cal incorporar aquests suggeriments. Estem a l'inici de l'acabament del mandat. En aquest últim any no durem a terme nous projectes. Acabarem de saber quins són els projectes més votats del Pressupost participatiu i caldrà posar-los en marxa.-El diàleg i l'acord és imprescindible amb la gent i amb els altres grups del consistori. Sempre ho he cregut. Junts avancem més i millor per la ciutat, com s'ha vist amb el Pla de Xoc, amb el Pacte de Ciutat i amb les reflexions de futur del Pla Estratègic, amb consens amb els altres grups. Agraeixo el seu tarannà.- Sí! Estem en una bona ciutat, amable, amb oportunitats, equilibrada amb zones verdes i de vianants, i econòmicament preparada per fer un salt endavant. Em referia a això. Però pot ser una ciutat encara amb més zones verdes, amb projectes de futur, amb oportunitats per a una gent jove que pugui emprendre el seu negoci que que es pugui quedar a viure a Granollers. Perquè l'habitatge és un repte municipal però també de l'entorn metropolità. Hi treballarem.- És cap on va el planeta i així ens ho marca l'Agenda 2030. Fa temps que hi treballem, com ara treballen per obtenir els Next Generation per atraure fons a la ciutat. Es tracta de fer de Granollers una ciutat més saludable, sostenible i mes implicada amb el bé comú i de tothom.- Obrir el riu a la ciutat i fer una gran passeig fluvial amb zones verdes i arbres és un projecte que també hem presentat. O eliminar més el trànsit rodat a la ciutat, amb més zones de vianants, incorporar més verd i flors... i apostar clarament per energies renovables i sostenibles i, d'aquesta manera, reduir emissions, cost i consum. Acompanyarem els ciutadans i comunitats a posar plaques fotovoltaiques i millorar tancaments. És a dir: fer una vida mes saludable i feliç.- Fer un salt endavant en qualitat. Fa anys que els teníem planificats i reivindicàvem als governs de la Generalitat i de l'Estat. La cobertura del tren permetrà que neixi un gran passeig verd i que es connectin dos espais de la ciutat. Pel que fa a l'àmbit sanitari, era un dèficit històric. Aquesta i les altres inversions previstes permetran fer les paus amb el dèficit hospitalaria que tenien els ciutadans.- És una iniciativa que necessita agents privats per desenvolupar-se. Són temes que tenen els seus ritmes. Encara no el veurem.- Seguirem apostant per ella. De fet, presentarem el projecte si surt la convocatòria dels Fons Next Generation de la Generalitat. Però clar, a la consellera li hem demanat concertar places publiques. Estem disposat a aportar recursos, també per la seva construcció, però necessitem aquest compromís. Alhora, em consta que altres projectes de país també s'estan revisant. Ho dic perquè l'haurem d'adaptar els nous temps i a com han de ser ara aquests equipaments.- És un dret de tothom i ho hem de fer possible. És un repte per Granollers, però també per la resta de ciutats, també les mitjanes com la nostra. Aquí treballem amb diverses línies: una borsa de lloguer pròpia, ajudes de mediació des de l'Oficina d'Habitatge, acompanyaments a l'hora de fer recerca i per demanar ajudes i subvencions... i, juntament amb el ministeri i amb l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolita, un projecte per construir habitatge públic a un preu adequat. I tot plegat tenint en compte les noves formes d'habitatge. Volem que la gent es quedi a viure a Granollers a un preu assequible.- Com deia abans, cal sumar i fer una estratègia conjunta a la zona metropolitana però també a nivell de país. No té sentit que Barcelona implanti una estratègia sense tenir en compte els qui s'hi desplacen, que hi van des de Granollers, Sabadell, Terrassa, Mataró o Vilanova. Necessitem una estratègia potent de país a nivell de transport públic, sobretot ferroviària, amb més freqüències i més trens. O connectar els dos Vallesos amb tren, que és fàcil i relativament econòmic. Ara hi ha una aposta per la R3. Tot plegat ajudaria i molt a millorar la salut i reduir la contaminació.- Això mateix. Perquè la gent no es desplaci en cotxe necessitem un bon transport públic, i tenim un dèficit històric a nivell de país. És a dir, sí a les Zones de Baixes Emissions, però primer una bona connexió amb Barcelona i la resta de país. Necessitem una acció conjunta, no ho farem sols des de Granollers.- Cal que tots els Ajuntaments tinguin més pes en la definició de l'estratègia supramunicipal. Els reptes, necessitats i problemàtiques d'una ciutat com la nostra, com Mollet, com Sabadell o com Martorell són molt similars. I som poblacions que fem una funció vertebradora del territori i en contacte amb els ciutadans. Per això són importants les xarxes de municipis, com la de la C-17 o la de l'Arc Metropolità.- Crec que tot ha de seguir igual, no ha de suposar cap canvi. La meva funció allà és estar a l'executiva de Salvador Illa, però la meva prioritat és Granollers, ser alcaldessa i afrontar els reptes. Són dos àmbits diferents que s'han de complementar. O no.- Estem en un altre moment, com a país i com a societat. La pandèmia ens ha aportat altres coses, com la necessitat de treballar conjuntament. Tots -o una bona part- hem vist que sumant i creant aliances sumem més i podem arribar més lluny. És el moment de trobar més acords, de sumar. Això sí, guanyant amb autofinançament, amb cultura i amb defensa de la llengua.- Com li he dit, estem en un altre moment. La majoria de gent vol avançar, viure bé i ser feliços. Tenim reptes i dificultats locals i global que m'han ensenyat que sumant avancem més. En un futur ja en parlarem.- Cap espionatge s'hauria de permetre. Ara està en mans de la justícia en un procés que ha de fer el seu camí. S'ha de denunciar, no és una bona pràctica.

