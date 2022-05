El Barça torna a la Champions

Ni la celebració de la-i el pertinent passadís abans del partit- ni lahan estat suficients per desconnectar unque ha competit de tu a tu amb el Barça. Els decontinuen sense retrobar la seva millor versió, però han estat capaços d'emportar-se una victòria agònica que segella la classificació per a la propera edició de la Champions.Ha hagut d'entrarper demostrar que, tot i les dures lesions que arrossega, no perd la pólvora. El davanter ha marcat immediatament després d'entrar a la gespa, en la seva segona aparició des del retorn contra el Mallorca.Poc ha durat, però, l'alegria. Tot just tres minuts més tard, l'exbarcelonistaha igualat amb una rematada de cap que no ha pogut aturar Neto, avui titular per la baixa de Ter Stegen. En l'última jugada,ha marcat un golàs de volea. D'aquesta manera, el Barça ja és matemàticament de Champions, competició a la qual tornarà després d'un breu pas per l'Europa League aquesta temporada.

