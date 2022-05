Junts repetirà les primàries a Reus pels «dubtes generats» en la recollida d'avals

"Un error informàtic"

, per escollir qui serà la persona que encapçalarà la candidatura de les eleccions municipals del 2023 a la ciutat, després que el precandidatLa Comissió Municipal Territorial de Junts s’ha reunit aquest dissabte i “arran dels dubtes generats” ha deciditde recollida d’avals per part de Teresa Pallarès i Víctor Terradellas, els dos precandidats que han de cobrir l’espai polític de l’actual alcalde, Carles Pellicer.La recollida d’avals començarà el dilluns, 9 de maig a mitjanit i es tancarà el diumenge 15 de maig a les 4 de la tarda.En el comunicat que ha emès Junts, la formació titllala causa que ha motivat la impugnació de Terradellas i assenyala que amb aquesta decisió es “deixa palesa la voluntat de fer processos nítidament clars, transparents i democràtics”.Recordem que el precandidat a les primàries de Junts a Reus, Víctor Terradellas, va decidir impugnar els resultats després de saber que no havia assolit el nombre d’avals necessaris, quan prèviament, i segons ell ha assenyalat a, el partit li havia notificat telemàticament que els havia obtingut.

