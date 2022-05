​Àngels Chacón liderarà Centrem amb el 77,7% dels vots en el congrés fundacional

El congrés fundacional de, la formació de nova creació que agrupa diferents sensibilitats delconsiderades orfes de representació institucional, ha escollit l'exconsellera d'Empresa i Coneixementcom a secretària general del partit. Chacón ha rebut el 77,7% dels vots i s'ha imposat a, secretària general de Convergents, que li disputava la plaça i que finalment s'ha quedat amb el 22,3% de suports.Tot i la victòria, l'exdirigent del PDeCAT ha garantit que "ni la Teresa ni el projecte que defensa quedaran exclosos". "En aquest projecte ens necessitem tots", ha advertit. Fonts de Convergents, integrat a Centrem, han explicat a Europa Press que la decisió de presentar la seva pròpia candidatura és perquèen la ponència estratègica del partit.Chacón ha fixat com a principals objectius de Centrem "arribar a la gent" i, previstes per al maig del 2023. Ha defensat el partit com a espai de "centre liberal progressista" i n'ha reconegut la "diversitat de realitats" en el seu si, ja que l'integren persones provinents del PDeCAT, com ella mateixa i el diputat al Congrésperò també d'altres entorns com Convergents o la Lliga Democràtica, com Astrid Barrio i Sílvia Requena.L'acompanyaran a–a banda de Miquel, Barrio i Requena– Oriol Solà, Jofre Serret, Laia Flotats, Agnès Ferré, Sílvia Mayor, Sílvia Fuster, Roser Oliver, Adrià Camino, Remei Gómez, Joan Torres, Mar Vázquez, Tomàs Ragué, Olga Reixach, Pablo Molina, Laia Febrer, Àgata Penyalbert, Jordi Regalado, Umbert Palafolls, Nicolás de Salas, Juanjo Folqui i Carles Todas. L'exdiputat al Parlamentserà el president de Centrem.Aquest primer congrés de Centrem també ha servit per debatre i aprovar la primera ponència ideològica de la formació. El text que hi ha arribat–almenys com a realitat lingüística – i obre la porta a l'autodeterminació, però "només en el marc i en compliment de l'ordenament jurídic". Així es vol donar resposta a les diferents sensibilitats sobre la independència que hi ha al partit sobre l'autogovern i el futur polític del país.A més, aposta per acabar amb les diputacions provincials i, a canvi,i de la reforma dels actuals consells comarcals. També volen que l'Àrea Metropolitana de Barcelona esculli de forma directa els membres del Consell Metropolità. En l'àmbit lingüístic, pretén assegurar l'ús vehicular i "intensiu" del català a l'ensenyament,i fer-lo també vehicular al sistema judicial.

