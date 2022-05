Posen en circulació una nova moneda de 7,5 euros

Com és el disseny de la moneda?

.@bancodeportugal coloca em circulação a 5 de maio moeda de coleção – “Conclusão 1522” https://t.co/BAYfMBsrAf pic.twitter.com/vWDqe7FEZM — Banco de Portugal (@bancodeportugal) April 27, 2022

Una altra moneda commemorativa, però a l'Estat

Mai diguis mai, diu la fita. I és que hi ha coses que escapen de la nostra imaginació i que mai hauríem arribat a pensar que podrien ser possibles i un dia va, i es fan realitat.ha anunciat la incorporació al mercat d'una nova moneda de. És de plata, només es distribuirà a través d'entitats de crèdit i tresoreries oficials del Banc de Portugal i forma part d'unaal cinquè centenari de la, fill de Sabrosa., col·leccionistes de monedes, ja teniu una nova peça per incorporar al vostre repertori: laEl Banc de Portugal ha anunciat que només es distribuirande la moneda de 7,5 euros. I tot i que l'euro és la moneda oficial de la Unió Europea, la Conclusió 1522. Tampoc hi haurà opció de demanar-la per correu. Qui la vulgui, l'haurà d'anar a buscar a l'altra banda de la Península.A la cara, corona el centre una esfera armil·lar amb la llegenda "Sphera Mundi". Als extrems, hi ha tres inscripcions més: "2022 Portugal", "Navegació Circumdant" i "", lesA la part del darrere, s'aprecia una recreació de la, comandat per, després de la mort de Fernando de Magallanes el 1521", expliquen a la pàgina web del Banc de Portugal. I de la mateixa manera que a la part frontal, a la posterior també hi trobem inscripcions als extrems: "Fernãode Magalhães", "Conclusió d'Elcano", "1522", "INCM" -les inicials de la Casa de la Moneda del país- i els crèdits d'autor.A Espanya, fa poc, també es va presentar una moneda commemorativa. Va ser el passat vuit de març, pel, quan la Fàbrica Nacional de la Moneda va homenatjar el 50 aniversari de la mort deamb una moneda. La peça, igual que la portuguesa, també és de plata i té un valor facial de 10 euros. Se'n van fer 7.000 unitats i el preu inicial de venda al públic va ser de 55 euros.

