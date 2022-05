L'àrbitre de les semifinals de Champions del 2009 diu que va afavorir el Barça

Dia 6 de maig del 2009. A molts, aquesta data no els dirà res, però per als aficionats delés un dia que mai s'oblidarà. En la temporada perfecta dels blaugrana, la primera dea la banqueta del Camp Nou, Andrés Iniesta va marcar un gol per a la història en el temps d'afegit aEra l'1-1 i, amb el 0-0 de l'anada, significava passar de l'eliminació a la classificació per a la final de la Champions.El partit no va estar exempt de polèmica. Els jugadors delvan reclamar un mínim de quatre penals per mans dels jugadors del Barça. També a la inversa, els catalans van reclamar un penal a favor no xiulat a l'anada i, en el partit de tornada, van quedar-se amb un menys per una dubtosa expulsió d'Abidal. El protagoniste de tot això va ser l'àrbitre,-posteriorment recordat per Mourinho-.Tretze anys més tard, Ovrebo ha trencat el silenci en una entrevista a Sportsmail on ha admès un error: "No crec que els fans del Chelsea puguin demanar quatre o cinc penals, però". Una acció que no concreta, però que hauria canviat completament la història. "Per nosaltres hauria estat més fàcil que el xutno hagués entrat", lamenta. Per fortuna dels aficionats blaugrana, el manxec va clavar la pilota a l'escaire i el Barça va imposar-se al Manchester United en la final de Roma.

