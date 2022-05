Sanitat retira uns fruits secs del mercat i demanen no consumir-ne

Nova alerta de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. En aquesta ocasió, els productes afectats són uns paquets devenuts en supermercats de la cadenaTal com informen les autoritats, aquests snacks de la marcaprovinents de Polònia contenen llet no declarada en l'etiquetatge. En aquest sentit, demanen no consumir-ne davant desi bé no suposen un perill per a la població sense al·lèrgies ni intoleràncies.Concretament, el producte retirat del mercat és el, amb data de caducitat del 24 d'agost del 2022 i el 5 de setembre d'aquest mateix any. Les unitats distribuïdes són de 100 grams i amb instruccions de conservar-se a temperatura ambient.

