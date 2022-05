Festes via telefèric: el secret d'un poble abandonat a Portugal

és un país reconegut per molts paisatges emblemàtics. Més enllà de la, un dels seus territoris amb més encant és l'arxipèlag de, i allà s'amaguen localitzacions com la de. Es tracta d'un petit poble abandonat que organitza festes en què només s'hi pot arribar a través d'unI ni més ni menys cal agafar el telefèric més empinat de tot el país. Des del seu inici i fins al final descendeix un total de. Allà, es pot accedir a aquesta petita població, deshabitada des de fa anys, però a la vegada amb molta vida. Amb unes vistes privilegiades de l', acull algunes de les millors festes de Portugal.Malgrat la sensació de secretisme, les festes estan obertes a turistes i tothom qui s'hi vulgui aproximar: s'ofereixen directe i lalocal i més típica de Madeira enmig d'uns espectaculars. Fins i tot si la nit es fa llarga es poden reservar habitacions i dormir en les cabanyes de pedra.Fa més de dues dècades que ningú neix en aquest poblet, però constantment la població veïna d'descendeix a Fajã da Quebrada Nova per recollir els recursos agrícoles que facilita la seva proximitat a la costa i a l'aigua de l'oceà.per fer vi són alguns dels aliments que s'hi poden trobar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor