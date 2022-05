Junqueras assegura que viu «amb orgull» que els espiïn: «Saben que ERC pot guanyar»

El president d'ERC,, ha assegurat aquest dissabte que viu "amb" que els espiïn i ha afirmat que si ho fan és perquè saben que els republicans poden guanyar. "Ens espien, i què?", s'ha preguntat, i ha afegit: "el que diem en públic és el mateix que diem en privat". Junqueras ho ha manifestat en una trobada de representants d'celebrada aper tal de començar a preparar les eleccions municipals del 2023. En l'acte també hi ha participat telemàticament la secretària general del partit,, que ha sostingut que els republicans són "l'alternativa" que vol "transformar" la societat i que "moltes vegades la sociovergència bloqueja el canvi".Respecte al Catalangate, Junqueras ha indicat que si espien els dirigents d'Esquerra és perquè els tenen "" ells "i a la". "Ens espien, ens persegueixen, ens empresonen, ens volen fer callar, ens volen prendre les cases on viuen els nostres fills. D'acord, ho fan, des de fa molt temps. Però d'urnes no en van agafar ni una", ha presumit en referència a l'. I ha insistit: "si volen saber alguna cosa, que ens ho preguntin. L'avantatge de dir la veritat i fer coses bones i útils és que les pots explicar sempre", ha remarcat. Així, ha manifestat: "saben que podem construir la, i que podem fer una república molt millor que la seva monarquia".Per la seva banda, Rovira ha dit que ERC és "una" per a l'perquè representen "el canvi". "Això els obliga a veure què estem pensant, quines idees tenim, on arribarem, però no tindran prouper saber què és el que preparem a nivell municipal i territorial, perquè serem imparables. Ja poden anar fent", ha reptat.En l'àmbit municipal i de cara les eleccions del 2023, Rovira i Junqueras han encoratjat els representants del partit a treballar pel conjunt de la societat a partir de la "i elsimprescindibles de la". "Poseu la gent al centre de les coses", ha recomanat el president dels republicans, que ha fet valdre que si són "l'alternativa" és perquè en els darrers temps han "guanyat clarament en cadascun dels àmbits territorials del país".Junqueras, sense citar-los, ha fet referència altres formacions, dels quals ha dit que "uns i altres veuen com la seva manera de fer ja no els hi serveix com abans", cosa que segons ell ha provocat que "" optin per "protegir-se entre ells i a tot arreu on poden intenten pactar". En aquest punt, Rovira ha estat més clara i ha assegurat que "lamoltes vegades bloqueja el canvi". Un bloqueig que "sobretot és a dones republicanes". "Costa més gestionar el canvi quan el lideren les dones", ha assenyalat.Tot plegat en el marc de laque se celebra a FiraReus, en la qual durant tot el dissabte participen uns 500 representants d'ERC d'arreu dels Països Catalans. La jornada és de caràcter anual, si bé darrerament s'havia fet telemàticament per la pandèmia. Durant tot el dia, en sessions a porta tancada, es debaten i dibuixen les línies bàsiques per al programa electoral de la formació de cara a lesdel 2023.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor