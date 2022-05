Òmnium demana superar la «paràlisi» en la defensa del català

El president d'Òmnium Cultural,, ha estat l'encarregat de posar punt final a les, un esdeveniment que ha organitzat la seva entitat aquest divendres i dissabte de maig a l'Edifici Balmes del Campus de la UPF a Barcelona. En el seu discurs, Antich ha demanat superar laper la possibilitat dei "perdre la batalla per la llengua".Antich ha parlat d'"" per part del govern espanyol, i tot i que ha posat d'exemple la sentència del 25% de castellà a les aules catalanes, ha considerat que aquesta respón a una "estratègia organitzada de manera sistemàtica" per l'Estat, "que vol fer de". En les Jornades per la Llengua, Òmnium vol ser un espai de trobada entre experts de la comunitat lingüística i educativa per treballar propostes per al futur de la llengua. Enguany, han recollit conclusions i diferents diagnosis per avançar cap al que qualifiquen d'unLa vicepresidenta de l'entitat,, ha qualificat el moment de "convuls", motiu pel qual ha detallat que "volem actuar amb rigor i responsabilitat, per això generem espais de trobada com els d'avui". Gay ha considerat que "el consens al voltant de la llengua és importantíssim" perquè "". Més d'unhan seguit les taules rodones amb especialistes i professionals per parlar del català en l'àmbit de l'educació, el lleure, l'empresa, el treball, l'audiovisual i la diversitat social.Elsque s'han presentat i debatut en aquests dos dies han estat, ha explicat Antich., "properament" a les cinquanta. "Ben aviat", han detallat, començarà unaperquè tothom qui ho vulgui de la. El termini màxim és el, moment en què tot el contingut obtingut es portarà al Pacte Nacional per la Llengua . Pel que fa a la llei de política lingüística , l'acord continua aturat a petició de Junts, que va demanar marge per teixir un consens més ampli. En principi, està previst que aquest 9 de maig es faci la votació definitiva al Parlament.

