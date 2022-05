Teledeporte talla una semifinal de bàsquet femení per retransmetre un partit masculí de tenis

📰



Cas 👉 Comunicado oficial: Retransmisión del partido en TDPhttps://t.co/NADBBVpIpI



Val 👉 Comunicat oficial: Retransmissió del partit en TDPhttps://t.co/JQekdk4mOI



Eng 👉 Official statement: Game broadcasted on TDPhttps://t.co/7SnRyyaJcQ pic.twitter.com/KAYYLeGaiK — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 5, 2022

La reacció de la xarxa

🏀 Todo el año insistiendo en esto: señores de #LFEndesa, así es IMPOSIBLE que el basket femenino crezca en alcance y repercusión. Si desde la propia cadena que tiene sus derechos televisivos emiten 'a cachos' toda una semifinal, a pesar de poner ELLOS los horarios... es absurdo. https://t.co/MlhDaKtKPV — Paco Polit (@pacopolit) May 5, 2022

Lo de @teledeporte ha sido una VERGÜENZA un día más.



El comunicado conjunto de Valencia Basket y Uni Girona: pic.twitter.com/NuO0iDcIC5 — Anaïs López Gómez (@anaislopez23) May 5, 2022

S'ha desfermat la. El canal temàtic d'esports de TVE, Teledeporte, havia anunciat aquest divendres que retransmetria laque disputaven ela les 19:00 tarda. Però no va ser així i la decisió ha generat una allau de queixes i controvèrsia a les xarxes socials.Per sorpresa dels aficionats,entre els tenistes Carlos Alcaraz i Cameron Norrie -que finalment va guanyar el murcià en tres sets per 6-4, 6-7 i 6-3-. Els dos clubs de bàsquet femenins, indignats, després del partit, van emetre unen què expressaven el seu "per no apostar per lade la tornada de les semifinals de la Lliga Femenina Endesa". Amb aquesta decisió, les persones que volien veure el matx -que van guanyar les catalanes per 66 a 73-, també de la cadena pública.Els equips argumenten a l'escrit que "tractant-se d'un partit de tal importància i d', a les 19:00," no trobenper obviar-lo i prioritzar el partit de tenis al canal principal. Ho consideren "una falta de respecte".El València i l'Uni tanquen el comunicat defensat que "seguirem posant el nostreperquè la competició i aquest tipus de partits tinguin la".Els seguidors de l'esport femení, també indignats, han fet sentir la seva a les xarxes. Alguns han titllat lade "", altres han parlat de "", i molts estaven d'acord que aquest fet ha estat un "cap al bàsquet femení".

