Les millors empreses per treballar a Catalunya, segons «Forbes»

La revistaelabora una llista de les millors empreses per treballar a tot l'Estat, i com a un dels centres econòmics més importants,i sobretothi tenen presència. En concret,més valorades en el llistat de la prestigiosa publicació sobre economia tenen seu a territori català.En ordre alfabètic, i, per tant, sense establir cap rànquing, aquestes 16 empreses sónHispania,ODIGEO,, Grup, GrupFarmacèutica,, RaventósEspanya iEspanya.Per mesurar-ho, Forbes, en col·laboració amb l'enquestadora, han elegit diversos criteris que valoren els, com laeconòmica, elemocional o l'empresarial. Tot plegat, doncs, i creuant diferents dades i valoracions, ha conclòs en aquestes 16 empreses catalanes com a millors llocs per treballar-hi.

