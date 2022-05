El Chelsea ja té nou propietari: l'adeu d'Abramovich, definitiu

Altres notícies que et poden interessar

L'adeu dedelés ja definitiu. El club anglès ha oficialitzat aquest dissabte a la matinada la seva venda, passant així la propietat del magnat rus cap a un nou grup dirigit pels empresarisi de l'empresaSi bé no ha transcendit la xifra total de l'operació, el mateix Chelsea ha informat en un comunicat quede les lliures esterlines rebudes per Abramovich en la transacció es destinaran a un compte bancari alper donar-los a. Davant la situació internacional, el club i el magnat rus col·laboraran amb el govern del país perquè aquesta inversió cap a la beneficència es pugui dur a terme.Pel que fa a l'arribada dels nous propietaris, han assegurat queesterlines seran inversions addicionals en benefici del club, i es refereixen a destinar-los a l'estadi de, l'acadèmia per formar joves jugadors, l'equip femení i el seu estadi i el finançament de la fundació del Chelsea.L'acord ja ha estat tancat per totes les parts però, a l'espera de superar els controls rutinaris, es preveu que es pugui tancar el traspàs a finals de maig. Així doncs, Abramovich posarà fi a un idil·li de gairebé 20 anys, des que el 2003 va comprar el club anglès amb l'objectiu de fer-lo un dels millors del món. I no li va sortir gens malament, ja que abandona Londres amb duesi cinc, entre altres títols. La-i el seu suport més o menys directe a-, però, li ha trasbalsat un dels projectes de la seva vida.​​​​​

